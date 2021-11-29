中信銀行29日發布「2021數位金融大調查」，發現三大成長趨勢，分別是「年長者使用金融服務比例成長、民眾對數位金融認知度成長、客戶透過數位通路使用金融服務比例顯著增長」。中信銀行指出，面對不同世代、不同客群的需求，中信銀行將從體驗優化、場景金融、智能服務三大方向，打造更便利的數位金融服務。

中信銀行指出，「2021數位金融大調查」於2021年10月進行，抽樣調查中信銀行20歲至64歲客戶，總計回收950份有效網路問卷。調查發現，新冠肺炎疫情確實促使許多民眾開始使用數位金融服務，其中50歲以上受訪者使用各項數位金融服務的成長比例最顯著，幅度高達20％。

第二大成長趨勢為疫情促使數位金融加速普及，不分客群、年齡層或地區的受訪者，對數位金融的認知大幅提升兩成。第三大成長趨勢發現，客戶利用數位通路（APP、Facebook或LINE）使用金融服務的比例皆較2020年提升。

中信銀行統計發現，客戶使用數位金融服務頻率持續增加，75％的受訪者每週至少使用1次以上數位金融服務，甚至有28%受訪者每天都會使用，透過受訪者年齡交叉分析，則發現年紀越輕越常使用數位金融服務，且20至40歲受訪者中有三分之一的人天天使用數位金融服務，40至50歲受訪者每週最高使用3至4次，50歲以上受訪者則是每月最高使用2至3次。

進一步解析不同世代需要的場景金融服務，中信銀行發現20至40歲受訪者在娛樂場景的金融服務需求較高，如看電影、觀展等購票需求；50歲以上的受訪者對健檢、醫療或是保險等健康醫療場景有感，同時也對用車、投保產險等交通場景金融需求顯著；有未成年子女的受訪者則因常繳交學費或才藝費用，對學習教育場景的金融服務需求較高。

為滿足不同年齡層的金融服務需求，中信銀行指出，將從體驗優化、場景金融及智能服務三大方向發展全方位的數位金融服務，在疫後新常態生活下，不僅更貼近使用者需求，更是展現中國信託「Banking My Way隨你數位」的核心價值。