國防部昨(28)日晚間證實，中國大陸解放軍空軍，27架次共機於日間進入我西南空域。而據北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）推特帳號公布最新動態顯示，美國海軍一架P-8A反潛巡邏機29日從日本三澤基地起飛後，在中午12時21分左右自南向北穿越台灣海峽。

國防部昨(28)日晚間證實，中國大陸解放軍空軍，27架次共機於日間進入我西南空域，包括：2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

美海軍P-8A偵察機穿越台灣海峽路徑圖。(圖/翻攝自 北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）推特帳號)

據公開資料顯示，運油－20係以運-20運輸機為平台改裝的空中加油機，將同時支援飛椼式及飛錨式加油技術（但硬式加油桿將於日後才加裝），可載燃油量為60噸，超過轟油-6的3倍。該機型於2019年起試飛，並開始密集的測試，對象包含殲-20。已於2021年11月左右服役至少5架。是由中國西安飛機工業集團的重型軍用運輸機，為目前中國最大型的軍用飛機。