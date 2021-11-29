情色教主「雪碧」方祺媛，2019年間遭爆與已婚老闆郭柏均外遇生下1女，原配林咚咚、本名林家慧，憤而提告侵害配偶權，求償100萬，士林地院29日宣判，判決雪碧、郭柏均須連帶賠償林咚咚45萬元，另外郭柏均應給付林咚咚10萬元，可上訴。

雪碧2019年被爆與所屬女團的老闆郭柏均有染，兩人在內湖同居，還生下1女，郭的原配林咚咚認為，郭柏均在與她的婚姻關係中，與雪碧逾越一般男女社交而發生性行兩人提出侵害配偶權之訴，求償80萬元，加上郭柏均2020年2月開記者會時，暗示和林咚咚生的第3個小孩「不是他的種」，讓林咚咚不滿加告丈夫妨害名譽，求償20萬元。

林咚咚則委由律師，依據他們的調查，發現雪碧戶籍資料，登記有2019年11月30日有近2歲的大女兒，並稱沒有雪碧與郭柏鈞發生關係產女的直接證據，但因護理之家曾對郭提告詐欺，要求返還16萬多元消費，但因郭和解而不起訴，兩人關係曝光。針對雪碧、郭柏均侵權行為賠償理由，士林地院稍後提供。