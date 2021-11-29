四大公投即將在12月18日登場，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌也頻頻出席各地的公投說明會，動員民進黨支持者。而根據《美麗島電子報》公布的11月國政民調顯示，有55.5%民眾對蔡英文的施政表現感到滿意，不滿意的則有41.8%；另外有48.2%民眾滿意蘇貞昌的施政表現，47.2%不滿意。

《美麗島電子報》今天(29日)公布的民調顯示，有54.7%民眾信任蔡英文，較上月略增1.4個百分點，有39.9%不信任蔡英文，較上月減少1.1個百分點。而值得注意的是，本次對4項公投案表示會投不同意的民眾有69.1%至84.7%信任蔡英文，表示會投同意的民眾有55.5%至66.9%不信任蔡總統（也有28.4%至41.0%信任蔡總統）。

《美麗島電子報》民調也顯示，有55.5%民眾對蔡英文的施政表現感到滿意，有41.8%不滿意，另外有2.7%民眾沒有表示明確意見。同時，對4項公投案會投不同意的民眾有70.4%至84.3%滿意蔡總統執政表現，而會投同意的民眾有56.1%至68.7%不滿意蔡總統（有28.7%至41.8%滿意蔡總統）。

該民調也針對蘇貞昌的施政滿意度進行調查，結果顯示，有48.2%民眾滿意蘇貞昌的整體施政表現，不滿意的則有47.2%，另外有4.5%民眾沒有表示明確意見。4項公投案會投不同意的民眾有63.7%至78.6%滿意閣揆蘇貞昌施政表現，會投同意的民眾有60.6%至74.1%不滿意蘇貞昌（有22.3%至35.1%滿意蘇貞昌表現），此外表示下月公投一定會去投票的民眾有55.5%滿意蘇貞昌，而表示可能會或不會去投票的民眾則明顯不滿意蘇貞昌表現。