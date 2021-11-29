中華航空首架A321neo客機於德國漢堡正式交機，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，升級全平躺豪華商務艙、配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務，寬敞舒適的客艙內裝，搭配加大容量、加快效率的貨艙系統，以及節能省油的特性，配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位。

華航A321neo客機將擔綱華航區域航線主力機種的重任，因應後疫情時代，客艙設置符合旅客需求、防疫零接觸的細節功能。更首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，椅寬更為寬敞，並配置可調式加高活動隔板，保有隱私的同時，亦降低與鄰座接觸的機會。

華航率國內業界之先引進智慧遙控功能，全機旅客均可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控，享受精彩的影音世界，還可查詢電子菜單與酒單。另外，洗手間替旅客貼心設想，設置零接觸的感應式水龍頭，降低交叉感染的風險，加上HEPA高效空氣過濾系統，平均2-3分鐘空氣全部換新，航程清淨安全。

華航A321neo設置業界最新一代機上影視娛樂系統，全機旅客都可在個人座位上盡情欣賞影音節目，豪華商務艙及經濟艙分別配有15.6吋和13.3吋4K高畫質解析度超大螢幕，並提供子母畫面多工處理功能，旅客可同步開啟飛行地圖、餐飲資訊等服務。

機上亦提供高速無線網路Wi-Fi服務，開放Line、WeChat、Facebook Messenger、Apple iMessage、Whats App、Viber與Line2等7個APP免費純文字傳輸，重要訊息不漏接；還有多種網路流量方案，旅客可以信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁，飛航途中追劇不間斷。