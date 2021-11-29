桃園市平鎮消防分隊擁有40多年歷史，因外牆破損漏水、設備老舊、出勤動線及安全性不佳將原址重建。目前服務於該分隊的消防人員、車輛裝備等於11月29日起，依實際勤務需要遷調於同屬平鎮區內的復旦、山峰分隊及鄰近轄區的楊梅區埔心分隊、中壢區龍岡分隊，俾便後續拆除工作之進行。

平鎮消防分隊廳舍是早期警察局平鎮分駐所移撥給消防局使用，至今廳舍空間已呈現老舊且不敷使用，相關救災車輛僅能停放於廳舍後方，每當執行救災救護勤務時，易因車道狹小致出勤與返隊動線相當不便，在多方評估後認為確有重建的必要性及迫切性。

其原址規劃重建整棟廳舍為地上5層、地下1層，供消防局第四大隊及平鎮分隊進駐使用，相信重建後硬體的升級對當地居民而言必定能獲得更好的服務及安全保障。

消防局長謝呂泉表示，近年平鎮區人口快速成長逾22萬人，廳舍重建刻不容緩，重建期間除將平鎮分隊所轄區內25個里、業務及救災能量由同區之復旦、山峰分隊及原屬平鎮之人員、車輛等救援能量同步派遣、無縫承接，讓當地民眾感受到救災救護服務沒有空窗期。

另為確保交通尖峰之救護服務時效，特別規劃於改建期間每日上午8時至20時採輪班機制派遣消防同仁及救護車1輛前往平鎮區金星里守望相助分隊駐守(平鎮區興安路39巷31號旁，鄰近平鎮分隊現址)機動出勤救護勤務，輔以消防局開發「行動派遣119」APP自動導航功能，指引最佳路徑，以最短時間抵達案發地點，順遂執行原服務區域之救護工作，有效守護著民眾緊急送醫的需要。