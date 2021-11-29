大陸導演王岳倫和主持人李湘結婚12年，2013年帶女兒Angela參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，好爸爸、好老公形象深植人心，卻2度傳出與異性交情匪淺，近日又被拍到摟著女子進酒店過夜，讓外界好奇李湘的反應。

根據陸媒報導，王岳倫最近和一群好朋友到KTV唱歌到凌晨3點，結束後被一名美女攙扶，看起來喝多了，後來他摟著該名女子的肩膀，兩人一起上車到酒店，整個晚上都沒有離開，隔日還一起喝下午茶，道別前甚至來個擁抱，這些舉動都被狗仔拍個正著，讓網友震驚不已，同時關注李湘會不會再相信老公一次。

王岳倫被拍到與異性互動親暱。（圖／微博@星聞快遞）

事實上，這已經不是王岳倫首次爆出婚外緋聞，2018年他被直擊與1名女子在飯店共處3小時，當時李湘選擇信任丈夫，未料2020年王岳倫又被拍到在KTV壁咚1名白衣女子，耳鬢廝磨互動超親暱，事後他發文道歉稱酒後失態，並與李湘共同聲明幕後有人操作，惡意抹黑自己和其家人，王岳倫也宣稱該女子受指使，趁他喝醉時故意靠近以便被拍攝。李湘再度力挺丈夫，在微博表態：「害人之心不可有！防人之心不可無！老公相信你！惡人總會有惡報！」

王岳倫和李湘結婚12年，歷經3次婚姻危機，女方目前都相信老公。（圖／微博@王岳倫）

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