新竹市長林智堅（中）今天與縣市多家醫院料同參訪緯創資通，觀摩、體驗多項最新的智慧醫療輔具。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（中）今天與縣市多家醫院料同參訪緯創資通，觀摩、體驗多項最新的智慧醫療輔具。（陳育賢攝）

大新竹作為全球半導體產業重鎮，為促進產業發展，新竹市長林智堅大新竹請益之旅，29日來到位在竹科的緯創資通新竹廠，並邀請縣市6家醫院共同觀摩最新醫療輔具技術，緯創則展示最新研發的下肢外骨骼機器人「Keeogo啟而走」，盼促成跨界合作，讓產業更有競爭力。

林智堅今天下午與新竹台大分院院長余忠仁、新竹馬偕醫院院長翁順隆、南門醫院榮譽副院長江銘基、中醫大新竹附醫院長陳自諒、新竹國泰醫院副院長曾英智、國軍新竹分院復健科主任何振文共同參訪緯創資通。

緯創資通總經理林建勳全程導覽瑋創最新醫學人工智慧，包含UVC紫外線消毒機器人、機械式助行器、直立式步態訓練系統等最新智慧輔具。

林智堅也特別試穿上「下肢外骨骼機器人─Keeogo啟而走」，其行動感測器可感應髖關節與膝蓋角度，輔助行動，在人工智慧輔助下跳躍、跑步。林智堅說，「鋼鐵人以後就要成真了」，穿載後各項動作都變輕鬆。

緯創表示，外骨骼機器人「Keeogo啟而走」有別於過去輔助工具，可感應髖關節與膝蓋角度，不必遙控就能自動輔助患者行動，讓患者丟掉拐杖、空出雙手，重拾「走路」能力，更可重新自主生活，多數患者穿戴後都感動到哭，因為早已忘記走路感覺。

林智堅指出，為了解產業需求，陸續拜訪緯創、聯電、聯詠、國際半導體產業協會、台灣美國商會，11月初他也帶領市府團隊拜訪緯創董事長林憲銘，知悉緯創跨足醫療產業，因此今天特地邀請縣市各大醫院一同參訪並觀摩最新醫療輔具技術，藉由交流讓大新竹醫療服務更提升，盼促成跨界合作，讓產業更有競爭力。

林智堅表示，台灣最大的競爭力在人才，他引用台積電創辦人張忠謀金句說，做為竹科所在的地方政府，應該把人才照顧好，新竹市府近年透過設計力導入公共建設，打造優質的生活環境，盼吸引人才。

他也盼不只新竹市幸福，新竹縣也要共好，盼大新竹合併升格及早實現，成為竹科的後盾，以1個地方政府提供穩定土地、水電、供電、人才，讓產業根留，人才安居樂業。