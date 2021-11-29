桃消第二大隊辦理住商複合式大樓消防搶救演練逼真。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為強化住商複合式大樓內住戶及業者的災害應變觀念及消防搶救部屬，桃園市消防局第二救災救護大隊辦理轄內中央企業大樓消防搶救演練，大樓內的住戶及業者共同參演，期待能強化住商複合式大樓整體消防救災能力及民眾防災意識。

中壢區中央企業大樓為樓高12層地下2層建齡約30年的住商大樓，一樓為燒肉店、咖啡廳，其餘樓層有診所、辦公室、托嬰中心、補習班、事務所及一般住戶，用途十分廣泛，消防局第二大隊29日辦理搶救演練，模擬該大樓五樓因電線老舊不慎造成火災，由第二大隊副大隊長劉闊融擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配。

由於住商複合大樓的用途廣泛、各樓層間人員出入較為複雜，對於人員搜救及住戶人數清點的困難度提升，實屬考驗消防員的經驗判斷與戰技能力，消防救災運用雲梯車對5樓受困民眾執行高空救援行動，及特搜小組對受傷消防人員執行快速救援等情境模擬演練相當逼真，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導，此次演練共出動18輛消防救災車輛，動員約70位警義消人員，由興國派出所員警現場進行交管。

第二大隊大隊長戴明杉表示，發現火災時應保持冷靜，不應該只是一昧往上或往下逃生，若見逃生動線已充滿濃煙，應選擇就地避難將門關上，並連絡消防人員告知自身位置，才是正確的求生自救，複合式大樓火災首重於人員疏散及清點作業，盼透過演練多一份準備、少一份損失，建立起相關防災機制，提升複合式大樓整體防災能量。