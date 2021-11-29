根據路透社所做的預測調查，因重啟封鎖令使消費者支出和投資力道受到打壓，澳洲第三季經濟可能陷入萎縮，但與去年創下史上最嚴重的衰退相比，第三季經濟下滑的幅度可能溫和許多。

雖然去年澳洲的防疫表現亮眼，但今年Delta新冠變種病毒引爆新一波疫情，政府祭出嚴格的居家防疫措施嚴重削弱國內經濟活動，並導致企業大幅裁員。

根據路透社在11月23日至26日對24位經濟學家所進行的預測調查，他們預期今年第三季（7～9月）澳洲國內生產毛額（GDP）較上季萎縮2.7%。其預測區間介於負3.8%到負1.9%。

如果這個預測成真，將代表澳洲經濟在經歷第一季的季增1.8%和第二季成長0.7%後急轉直下。

澳盛銀行資深經濟學家Felicity Emmett表示，新南威爾斯州和維多利亞州長時間的居家令對消費造成衝擊，服務支出受到的打擊尤其明顯。

預測調查顯示，澳洲第三季GDP年增率預估為3.0%，但這是與去年同期的下跌3.6%相比，這表示成長力道其實並不明顯。

澳洲統計局上周公布的數據顯示第三季資本支出下滑2.2%，但企業調升未來的支出預測，因此分析師看好這方面很快就會復甦。第三季營建活動亦同步下滑，但跌幅遠小於預期，同樣顯示復甦在即。

儘管第三季經濟成長受挫，但經濟學家普遍認為這個趨勢不會演變成全面衰退。Capital Economics資深澳紐經濟學家Marcel Thieliant表示：「事實上，投資仍然相當穩健，我們預期澳洲本季GDP將超過其Delta疫情爆發前的水準。基於國內現在已經解封，消費力道可能大幅反彈」。