三大業務重回成長、德御越南貢獻，運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)2022年營運可望超越2019年的水準，財務長王棠楷在下午的法說會中指出，明年營運希望由疫情中漸漸復甦，將調整各地的產線把產能最大化，2023年會持續朝併購方向前進，無論是併購別人的廠或設置新的生產區包括印尼及印度都會考慮。

王棠楷指出，受到疫情影響，2020是營運表現比較悲慘的1年，2021年上半年表現不錯，第3季則受到越南疫情干擾，獲利表現不太理想。以目前來看，11月營收表現有機會回到2019年的水準，Q4有機會回復到Q2的8成以上，今年全年度將轉虧為盈，2022年度將會有更好的成長表現。

面對原物料的飆漲，王棠楷說，每季報價都會和客戶重新議價，所以原物料上漲只有一點影響，缺櫃問題目前已漸漸舒解，反倒是是歐洲及美洲的物流情形不太順，船都塞在外海上面，公司針對出貨以往都是兩週前協調，現在時間拉到1個月以上，若是由大陸區來看，叫不到船的情形，相對去年及今年上半年現在已經緩解很多。

王棠楷說，以國際大牌耐吉預估來觀察，2022年營運保守預估成長6%，2023、2024年皆有雙位數成長。威宏2022年在運動包袋及高爾夫球袋目標都希望有雙位數的成長，精品包袋因大多數的點都放在機場，目前疫情解封、國際旅遊重啟，已有客戶反應說庫存都消化的差不多了，精品包和女包皆可望聯袂成長。

威宏今年上半年產能，大陸及東南地區各占一半，第3季則是因越南疫情影響，大陸產能占比達54%左右，王棠楷說，越南若是招募工人順利的話，明年再擴增產線、柬埔寨也不排除再擴增產線，預期明年東南亞產能占比會更高，上看7成左右。