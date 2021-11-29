國內券商近日驚傳遭駭客「撞庫攻擊」，使多名客戶「被下單」買進港股。為厚植證券期貨相關業者日常資安事件應變處理能量，證券期貨相關機構宣布將於明（30）日共同成立「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」（SF-CERT），全天候協助證券期貨業者應變資安事件。

金管會主委黃天牧近年積極推動金融資訊安全，此次由證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、券商公會、期貨商公會、投信投顧公會等證券期貨相關機構，共同成立「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」，合作共同維運證券期貨市場資安事件應變處理體系。

SF-CERT預計將藉由提供業者資安事件處理指引、辦理業者資安事件應變教育訓練及資安事件應變桌面演練、資安事件通報演練、社交工程演練與DDoS演練等多樣化資安演練，厚植證券期貨相關業者日常資安事件應變處理能量。

除了希望藉此強化證券期貨業者資安意識與事件應變處理能量，以達成金融服務持續營運不中斷、保障整體市場交易安全外，當發生重大資安事件時，SF-CERT亦將提出證券暨期貨市場對應策略，降低資安事件對市場產生衝擊及影響。