桃園市環保局29日舉辦低碳環保鄰里成果發表會，中壢區列為重點推動區域，達成低碳永續家園「區銅級升等」，會中也表揚在「建築物綠化降溫」推動有成的24個低碳環保績優鄰里，桃園市也是村里報名低碳永續家園認證評等參與率六都第一，成果豐碩。

環保局表示，環保署近年來積極推動低碳永續家園，今年主要以公眾使用空間營造綠屋頂或雨撲滿等建築物綠化降溫設施，推動學校建構清淨空氣綠牆等改善室內空氣品質。其中，中壢區自立里將社區活動中心打造成為綠屋頂搭配雨撲滿，考量居民都是上了年紀的長輩，將屋頂規畫成為療癒花園，安排老師指導長輩認識植物特性，雨撲滿能就近澆灌植栽不需費力，原本閒置髒亂的空間如今成為綠意盎然的休閒場域，相當受里民歡迎。

中壢區自2016年起陸續完成綠美化面積達4萬3000平方公尺、更換1202盞T5節能燈具、設置1490千瓦太陽能板、增加51輛電動公務車、221處電動機車充電站、集水面積達450平方公尺，截至今年總減碳量來到每年128噸，在高度城市化的都市型社區中突破水泥叢林的限制，打造永續宜居的環境因而獲得肯定。

鄭文燦說，今年配合環保署政策共輔導24個鄰里推動綠屋頂、牆面植生、綠籬及雨水貯留再利用系統等，打造具有在地特色的低碳綠色家園，逐步落實低碳生活。截至今年10月底，桃園市在市層級獲得低碳永續家園銀級認證；在區層級，13個行政區參與率達100％，並由八德區獲得銀級、11區獲得銅級認證；在里層級，8里獲得銀級、106里獲得銅級，290處報名成功，共計404處參與認證評等，全市504個里參與率逾8成。