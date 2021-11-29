受新一波Omicron疫情及外圍股市震盪影響，香港恒生指數29日開低走低。截至收盤，恒生指數跌0.95％，報23852.24點，跌破24000點支撐價位，創2021年最低收盤價位；國企指數跌0.91％，收在8498.26點。紅籌指數漲0.26％，收在3822.6點。

在概念股表現方面，煙草概念股強勢，中國波頓漲11.50％，華寶國際漲超2％，中煙香港漲超3％。上週五（26日）晚間，大陸國務院對「煙草專賣法實施條例」作出修改，增加第65條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例捲煙的有關規定執行」。

抗疫概念股走高，騰盛博藥漲超9％，康希諾生物漲4.70％，君實生物漲4.71％。

新毒株出現以及澳門賭場大亨周焯華被批捕等多重利空消息，港股博彩股走低，美高梅中國跌超10％，永利澳門跌近8％，新濠國際發展跌7.51％。

恒大概念領跌，恒大汽車跌超20％，中國恒大跌8.8％，恒大物業跌4.68％。