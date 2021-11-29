虛擬商品投資市場正夯，非同質化代幣（NFT）也成為投資人熱衷的項目，數據顯示，全球NFT交易市場已突破10億美元大關，且是以每個月超過10億美元的速度成長，台灣有鹹酥雞業者搶搭NFT熱潮，推出世界第一間NFT鹹酥雞店，上架不到3天，價值就狂飆350倍，他們也向投資者喊話，「我們的店可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是世界上第一個NFT的鹽酥雞會永遠存在。」

30年人氣鹹酥雞店師園鹹酥雞27日在NFT交易平台Oursong上，發行一系列的NFT商品，包括鹹酥雞、杏鮑菇、炸魷魚、四季豆及炸雞皮等，起標價皆為1OSD（Oursong幣），短短不到3天，最高價的黑色鹹酥雞最新成交價已飆到350OSD，暴漲350倍。此外，已得標者轉售黑色鹹酥雞的價格已經開到19.8萬OSD。

師園鹹酥雞在白皮書表示，店家將扮演5種角色，包括維持已發行NFT的價值，出售NFT的價格不超過產品價格，保障每次的交易都可以換到一份食物，避免違背常理炒作的行為發生及創造共好，讓工作夥伴、NFT持有者、及共同開發者對於未來仍存在著希望。

師園鹹酥雞強調，每當NFT有一筆新的交易，NFT的新持有者可以來門市兌換該產品一次，持有的NFT不用歸還給店家，例如A買到四季豆NFT，可以至師園門市換取免費的四季豆一份，若A將四季豆賣給B，則B可以至師園門市換取免費的四季豆一份，以此類推。

此外，店家也提醒投資者，虛擬資產風險高存在泡沬，請理性投資，請勿炒作，並喊話，「我們的店可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是世界上第一個NFT的鹽酥雞會永遠存在。」