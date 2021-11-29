桃園楊梅幸福富岡客家生活環境營造計畫，提升在地生活品質。(呂筱蟬攝)

桃園市楊梅富岡地區擁有濃厚的傳統客家特色，楊梅區公所爭取客家委員會補助，完成富岡火車站及周邊環境整頓與改善、大井頭伯公廣場以及民生陂、三連陂周邊景觀環境優化，市長鄭文燦29日前往視察，肯定區公所提升客家文化生活及環境品質的用心。

鄭文燦走訪民生埤、富岡火車站前「幸福富岡藝術廣場」及活化後的「伯工岡25糧倉」，視察周邊生活環境營造成果。他說，富岡地區擁有濃厚的地方元素，未來將成為市府推動地方創生的重點地區，期盼富岡以鐵道文化及埤塘景觀元素為雙基底，進行微旅行動線串連與環境整備，並結合在地文化、農特產品、特色店家等，展現富岡在地特色。

楊梅區長邱世源表示，富岡地區因日治時期縱貫鐵路設站而興起，後來因地區性公路運輸網建立及高速公路通車，讓富岡火車站的鐵路運輸功能逐漸淡去，這次透過營造計畫，完成火車站前變電箱及人行通道環境改善，並設置伯公岡陶版壁畫文化牆，紀錄富岡地區歷史人文風貌；針對民生埤、三連埤，除了完善指標系統及導覽解說牌面，也設置主題街道家具座椅讓休憩空間更友善。