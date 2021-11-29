萬物齊漲，只有薪水不漲，面對物價不斷飆漲，讓許多民眾大喊吃不消，一名在日本工作的台灣網友表示，在日本超市買菜發現，有好多東西竟然賣得比台灣便宜，忍不住感嘆：「台灣會不會太可憐？」

這名網友昨(28)日在《PTT》表示，去超市買個菜，認真算價錢後發現竟然比台灣便宜，而且家裡附近更便宜的地方多的是，他去的這家已經算比較貴的了，感嘆「收入不多，消費卻屌打日本？台灣會不會太可憐？」

網友PO的出日本超市的標價，草莓一盒298日圓（約新台幣75元）。(圖/截自PTT)

網友PO的出日本超市的標價，日本牛肉100公克258日圓（約新台幣64元）。(圖/截自PTT)

網友PO的出日本超市的標價，1000毫升牛奶179日圓（約新台幣44元）。(圖/截自PTT)

根據他PO的出超市賣價，高麗菜一顆100日圓（約新台幣25元）、草莓一盒298日圓（約新台幣75元）、青森蘋果一顆59日圓（約新台幣15元）、日本牛肉100公克258日圓（約新台幣64元）以及1000毫升牛奶179日圓（約新台幣44元）。原PO並強調，還有很多便宜的沒拍。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「太便宜了吧」、「台灣高麗菜只有貴和便宜送…」、「台灣只剩交通費和醫療費比日本便宜了」、「台灣只有水果、天氣比較多跟好，還有健保，其他日本完勝」、「哭，台灣的牛奶真的盤」、「看到都哭了，超市比我們大賣場便宜」、「超慘，薪水低還高物價」、「台灣一堆代購，就知道台灣物價貴了」、「我今天買一顆高麗菜80元」、「而且日本的薪水還比台灣高 台灣真慘」。

不過也有網友認為，「還好吧，台灣去菜市場也差不多這些價」、「人家是產地直送，台灣有關稅」、「都日本自己產的，當然比較便宜」、「每個國家不同時期貴的、便宜的東西不同」、「日本是貴在人力」，還有人質疑「日本物價、房價都比台灣便宜，為什麼日本年輕人絕望感比台灣嚴重？」、「除了這些，日本工作、住宿、交通、手機、上網費、外食費通通比台灣貴，不然日本人怎麼都要自己煮？」。