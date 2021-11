美國35歲知名影星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan),近日可說是愛情、事業兩得意,除了睽違3年再度接下新戲回歸大螢幕外,她也在台灣時間28日於個人社群平台上宣布與交往2年的男友訂婚,令粉絲們又驚又喜。

琳賽蘿涵於台灣28日晚間突然於個人IG上曬出與男友巴德(Bader S Shammas)的親密合照,還在貼文中表示「My love. My life. My family. My future」,而照片中兩人穿著休閒服飾依偎在一起,琳賽蘿涵還對著男友露出俏皮的嘟嘴表情,但仔細一看才發現她的右手無名指上還有一個超大的鑽戒,直接宣布訂婚,雖琳賽蘿涵將留言區關閉,還是令網友們驚訝不已,紛紛轉發貼文,掀起熱烈討論。

有知情人士透露,琳賽蘿涵的未婚夫目前正任職於瑞士信貸投資公司並擔任副總裁,兩人是在疫情爆發前於杜拜音樂節上相識相戀。另外,根據外國媒體《Page Six》的報導,琳賽蘿涵手上所戴的6克拉鑽戒,大約為25萬美金(約台幣700萬元),價值不斐,可見未婚夫的驚人財力。

由童星出身的琳賽蘿涵擁有精緻臉蛋與甜美的笑容,自11歲演出電影《天生一對》後,便以自然又生動的演技擄獲觀眾的心,之後又在《辣媽辣妹》、《高校天后》、《戀愛沒有假期》、《驚聲尖笑》等電影中演出,使她人氣不斷攀升,成為家喻戶曉的女星,但後來她也因吸毒、酗酒、酒駕等負面新聞纏身,使人氣一落千丈,她只好轉向電視圈發展,直到近日琳賽蘿涵才再度宣布推出全新聖誕電影《Christmas in Wonderland》,令粉絲們相當期待。