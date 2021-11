中國貿易救濟資訊網消息顯示,2021年11月24日,美國DivX,LLC根據「美國1930年關稅法」第337節規定向美國際貿易委員會提出申請,主張對美出口、在美進口及銷售的特定影音處理裝置及其元件和包含該裝置的數位智慧電視II侵犯了其專利權。被列為被告的主要都是TCL相關企業。

據瞭解,TCL Technology Group Corporation China、TCL Electronics Holdings Limited China、TTE Technology Inc. Corona CA、Shenzhen TCL New Technologies Co. Ltd. China、TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co. Ltd. China、TCL MOKA International Limited Hong Kong、TCL Smart Device (Vietnam) Co. Ltd Vietnam為列名被告。

337調查是指美國國際貿易委員會根據美國「1930年關稅法」第337節(簡稱「337條款」),對不公平的進口行為進行調查,並採取制裁措施的做法。如果進口產品侵犯了美國有效的智慧財產權,該智慧財產權權利人(無論其是美國企業還是外國企業)可以向ITC提起337調查申請,並要求ITC採取相關救濟措施。