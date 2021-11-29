屏東縣枋山鄉18日下午2時，發生一起重機騎士連車帶人「插進」賓士車擋風玻璃驚悚死亡車禍，結果新竹台61線西濱快速道路、美山路交叉路口，今（29日）也發生一起類似的重大事故，一名20歲機車馬騎士行經該路段時，不明原因追撞前方一輛大卡車，結果機車直接「插進」卡車的後車斗，騎士因撞擊力道猛烈當場噴飛，送醫搶救後仍宣告不治，警方正在調查事故發生原因與經過，這也是該路段10天內發生的第2起死亡車禍。
這起事故發生在今天上午10時許，20歲翁姓騎士騎機車行經該路段內線快車道，不知何故，直接撞上前方大卡車，當場機車插進後車斗，翁姓騎噴飛後落地倒臥路旁，救護車獲報到場人已無生命跡象，送醫搶救仍不治身亡。，
10天前，該路段也發生砂石車追撞槽車事故，造成砂石翻覆起火燃燒，駕駛受困車內慘被燒成屍，不料同路段今天又發生機車追撞大卡車騎士慘死事故。
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