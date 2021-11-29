歐股周一早盤從上周五跌深中出現反彈。而投資人也正在尋找線索，看Omicron變種病毒是否會傷害經濟復甦，以及央行的收緊貨幣政策計畫進展。

周一泛歐Stoxx 600指數早市漲5.51點或1.17%，為469.56點。歐股上周五出現近一年多來最大跌幅，跌3.7%。

一名南非醫師周日表示，Omicron變異株病毒出現的症狀，迄今為止都是較為輕微的，可以在家中治療。

歐股所有的板塊皆出現上漲。旅遊股領漲2.8%，空中巴士、漢莎航空、瑞安航空都上漲在0.7%至1.7%之間。上周五由於對旅遊限制的擔憂，旅遊股為跌幅最大的板塊。

石油股上漲1.8%，也協助拉高了基準指數。市場猜測，OPEC+成員國可能會因應Omicron病毒而暫停增產，讓原油價格回升。

周一的同時，歐洲央行理事會成員Isabel Schnabel表示，通膨在11月已見頂，收緊貨幣政策還為時太早。

英國電信上漲7.7%。新聞報導稱，印度的信實集團(Reliance)正考慮收購該公司。

汽車零件供應商佛吉亞(Faurecia)跌6.7%，報37.6歐元。該法國公司稱全球汽車產量下降，因此下調全年財測指引。