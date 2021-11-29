瘦子將參與「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」。（寬宏藝術提供）

五堅情將參與「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」。（寬宏藝術提供）

羅志祥（小豬）將於明年1月28日舉辦「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」正式復出！寬宏藝術29日公布表演嘉賓名單，除了小豬之外，還包括五堅情、瘦子E.SO將擔任嘉賓輪番上陣，粉絲不僅有精彩的狼人殺鬥智實競比賽可看，還可以看到最殺最炸的唱跳演出。羅志祥透露會全力以赴：「讓觀眾開心最重要！」瘦子E.SO分享收到邀約時興奮心情：「很開心！當天預計演出新專輯的歌，請大家拭目以待。」

這次「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」，將「桌遊」搬上小巨蛋舞台展開萬人觀賞燒腦鬥智遊戲，成為創舉。羅志祥以粉絲角度表示：「最期待在現場看零九大神用火眼金睛抓出狼人，因為不管看幾次，都覺得好震撼！」瘦子E.SO也開心表示：「能收到這次的演出邀約很興奮！」黃偉晉、邱鋒澤、陳零九則表示：「這次總冠軍的參賽選手陣容超強，節目也會十分精彩，我們實在很期待。」

五堅情必須與眾人PK鬥智大玩「凹嗚狼人殺」，又同時要準備舞台演出，他們透露，屆時會以最佳狀態登上小巨蛋舞台，呈現最好的表演給大家！大批忠實粉絲興奮表示：「終於等到這一天！」、「今年的狼人殺偶像參賽者是最夢幻的黃金陣容，真的很期待！」門票將於30日中午12點於寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利商店火熱開賣！