立陶宛方面表示將於明年初在台灣開設「代表處」。中國外交部發言人汪文斌今天（29日）在例行記者會中指出，中國主權不容侵犯，立陶宛的行為必將付出應有代價。

汪文斌警告，中方已經對立陶宛製造「一中一台」的錯誤行徑做出了正當有力的回應。中國主權不容侵犯，損害中國主權必將付出應有的代價。任何人對此都不應抱有幻想。

汪文斌強調，中方再次正告立方，以實際行動糾正自身的錯誤，切實履行立方在涉台問題上所做的政治承諾。

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