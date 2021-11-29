南非發現新冠變種病毒「B.1.1.529」，世界衛生組織（WHO）已正名為「Omicron」，傳染學專家指出，對比先前的Delta變種病毒，感染力可能高出一倍，導致部分國家重啟邊境封鎖行動，讓市場憂慮，供應鏈瓶頸緩解之日遙遙無期，甚至讓道瓊指數上周五暴跌近千點。對此，高盛提出4種Omicron病毒對全球經濟影響情境。

據ZeroHedge報導，高盛集團經濟學家Jan Hatzius團隊提出的研究報告，列出以下4種情境：

第一，下行：Omicron將比Delta疫情傳播速度更快，這將導致明年第一季全球經濟成長的季增年率放緩至2%，比高盛當前的預測低2.5個百分點。至於2022年全年，全球經濟成長率仍達4.2%，比高盛當前的預測低0.4個百分點，對於通膨影響仍不明。

第二，嚴重下行：無論是疾病嚴重程度，還是住院情況都Delta糟糕，全球經濟增長將受到更嚴重的衝擊，對於通膨影響仍不明。

第三，虛驚一場：Omicron比Delta傳播得更慢，對全球經濟成長、通膨沒有重大影響。

第四，上行情境：Omicron傳播速度略強，但病情輕得更多，這種推測下，疫情負擔淨減少會讓全球經濟增速高於預測值，加上需求再平衡以及商品、勞動力供應加速，通膨有望降溫。

報告結果指出，儘管沒有充分資訊能預測Omicron病毒帶來衝擊，但從南非國家傳染病研究所提供的數據來看，Omicron不太可能更兇惡(malicious)，現行疫苗大致有效，能避免病患重症住院或死亡。高盛預估現有的PCR和抗體檢測，應該可以篩檢出Omicron確診病患。也就是說，高盛預估以第三種可能性發生機率最高。

高盛未來1個月會密切關注南非豪登省(Gauteng)，提醒投資人無須對投資組合做出重大調整，但考量到12月政策與時間性等風險，建議對疫情有高敏感度資產進行短期避險。