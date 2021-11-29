國際資料公司（IDC）日前發佈的「中國金融雲市場（2021上半年）跟蹤」報告顯示，2021年上半年阿里雲以20％的市場份額排名第一，繼續領跑大陸金融雲市場。

IDC報告指出，2021上半年大陸金融雲市場規模達到26.5億美元，年增達40.2％。其中，基礎設施與解決方案市場規模分別是18.3億美元和8.2億美元，增速分別達到38.3％和44.8％。

IDC研究發現，目前金融雲市場呈現出以下特色：一，金融雲建設進入「深水區」。在多重因素影響下，關鍵業務系統分散式改造正逐步納入大型金融機構IT建設規劃，從新增系統全量上雲，到存量系統逐步遷移；從業務系統雲原生改造，到資料庫、數倉更迭，金融雲的內涵與價值正逐步擴大和提升。

二，創新形態基礎設施成為可選項。在多租戶公有雲基礎設施和客戶自建的私有雲基礎設施之外，金融行業雲、金融專屬雲、金融團體雲等基礎設施逐步成為行業使用者的可行選項；IDC預計，在支持政策與管理辦法正式落地之後，相關方案可能成為中小金融機構上雲的重要甚至是主要途經。