全台房價大漲，購屋坪數持續縮水，根據591調查，全台購屋總價中位數達1154萬元；購屋坪數為32.5坪，等於晚了一年購屋，平均得多付出62萬元總價、坪數縮水1.5坪的代價。其中，購屋最辛苦的為新竹市，晚一年買房就差超過百萬，單價年漲幅三成，且坪數縮水超過10％。

房市花更多成本、卻只能買到更小空間的情形，日趨嚴重，全台七大都會區購屋單價全面上漲，其中除了雙北市外，其餘都會區單價漲幅均逾一成，又以新竹市達30%最高，新竹縣市及台中市單價雙雙站上3字頭；購屋總價則除了台北市下修4.8％外，桃、竹、中均增加逾一成，且站上800萬元，全台都會區僅剩南、高二都總價還不到700萬元；至於平均面積，都會區縣市普遍縮水1～2坪。

591指出，各都會區購屋市場普遍面臨價格上漲，及坪數縮水的雙重壓力，台北市坪數一年來短少了2.7坪，新北市因幅員較大，如淡水、鶯歌等還是有低價區，漲幅相對不明顯。新竹市晚一年買房平均總價價就增加了122萬，坪數縮水幅度也是全台之冠，高達12.3%，可見要在新竹買房有三個現象：「愈來愈難」、「買得愈來愈貴」、「住得愈來愈小」。

台中今年迎來首條捷運綠線正式通車，平均購屋總價以較去年成長約13％，除市區外，這波房市熱也燒到外圍「山海線」，海線包括清水、沙鹿房市，山線則有過去台中縣縣政中心的豐原區，部分屋齡近30年的產品，經過整理有望成交站上2字頭，逼近去年新成屋房價。

南台灣則因台積電效應，致使房價大漲，房價「一日三市」的情形不斷，591指出，雖目前兩地總價中位數還尚在6百餘萬元，為全台各大都會區最低，不過未來補漲可能性不容小覷。