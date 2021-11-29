2022台南市耶誕跨年系列活動特別安排3場親子活動，歡迎家長帶著家中小朋友，一起創造親子同樂的珍貴回憶。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2022台南市耶誕跨年系列活動即將展開，市長黃偉哲29日在總爺藝文中心宣布，今年耶誕跨年將由6場精采的親子活動及演唱會連番上陣，12月每個周六、周日幾乎都有活動。其中，3場親子活動將率先於12月4日登場，分別邀請銀河谷音劇團、海波劇團與蘋果劇團表演，歡迎大小朋友共度歡樂時光。

黃偉哲表示，本周六（12月4日）將在總爺藝文中心登場的「一童趣總爺」，是本年度耶誕跨年系列活動中的第一場活動，特別邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」演出，還邀請街頭藝人和世界頂級小丑彥彥表演，也備有美食餐車和攤位；特別的是，此次親子活動是專門為小朋友量身打造，歡迎家長帶著家中小朋友，一起創造親子同樂的珍貴回憶。

黃偉哲還強調，他就任市長以來，已連續3年都在麻豆舉辦耶誕跨年活動，因為麻豆是文風鼎盛的地方，尤其適合親子一起來；今年的耶誕跨年活動不同於以往的是共有6場，其中3場是親子活動、3場是演唱會，演唱會在新營也將舉辦1場，如此多的活動就是希望大家能在耶誕、跨年時，有一個快樂的年終，快快樂樂地迎接新年到來。

市府指出，耶誕跨年系統除了12月4日的「一童趣總爺」，12月5日登場的「親子同樂會」則是本年度的加碼演出場，特別在南紡購物中心旁的時代公園舉行，邀請海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人、嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶，現場還有小小警察體驗和警用重型機車展示。這場活動也是最具「公益性」的一場，將邀請台南市弱勢家庭兒童到場同樂，活動贊助廠商「好帝一公司」也將透過社會局轉贈物資給弱勢兒童。

最後一場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，則是12月11日在佳里區蕭壠文化園區邀請蘋果劇團演出，現場還有以耶誕為主題的闖關活動，希望讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。

至於3場演唱會分別是：12月19日新營南瀛綠都心公園的「原聲草地音樂會」；12月25日台南市政府西側廣場的「巨星耶誕演唱會」；12月31日台南市政府西側廣場的「好YOUNG跨年演唱會」。