總統蔡英文27日出席台中公投說明會，除呼籲民眾投下「四個不同意」外，也提到台中第二選區補選，並稱若林靜儀醫師當選，「相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高」。資深媒體人韋安分析蔡英文這句話的涵義後指出，這場補選被名嘴插花攪局，選民一定很來勁，這麼被「瞧不起」：他還預測補選投票結果並直言，「沒錢誰敢多去生？」

蔡英文27日出席公投說明會時，提到公投是為了國家未來的路線，選舉是要選出好的人才，來為我們執行各種政務和國家任務，所以在中二選區補選，最好的候選人就是林靜儀醫師，如果林靜儀當選，相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高。

不過，國民黨候選人顏寬恒質疑，蔡總統是否附和林靜儀的謬論「10點後早點去睡，一方面解決缺電問題，二方面解決少子女化問題」，難道重回農業時代？至於蔡稱生育率要靠林靜儀，市議員陳世凱也妙喻「註生娘娘」，對此，顏笑而不答。

對此，韋安28日在臉書上表示，誰說蔡英文這句話邏輯不通？他並指出，蔡英文的意思是，林當選，顏還年輕「只好回家繼續『生』」，還是「林當選，中二10點以後要限電」，「是嗎？」

不過，韋安也說，直覺判斷，這場補選被名嘴插花攪局，台中第二選區的選民一定很來勁，這麼被「瞧不起」。他還認為，補選的最後結果會是：11萬 VS 9.5萬，「沒錢誰敢多去生？」