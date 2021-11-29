「台灣北部大專院校學生自治聯合協會」於上周六（27日）舉辦為期兩天的第十屆全國學生會幹部訓練，昨天結訓時邀請新北市長侯友宜與信義房屋創辦人周俊吉進行「名人開講」。會後在場學生提問兩人有關雙北購屋不容易的看法，侯友宜表示，新北市的「社會住宅」即將達到一萬棟；周俊吉則說「地方創生」可能是解方之一，讓年輕人不需要離鄉背井，往都會區集中置產。

侯友宜表示，受到新冠疫情影響，原物料價格高漲，加上國外移工很難進入台灣，使得房屋建造成本不斷飆高，新北市府也對這樣的現象感同身受，所以正在努力興建一般人都租得起的「社會住宅」，短期內新北市內的社會住宅數量即將達到一萬棟。

周俊吉則說，「地方創生」也許是可能的解方之一。他指出，信義房屋投入社區一家十幾年，深知年輕人之所以離鄉背井，多半是因為都會區的就業機會遠多於自己的故鄉；但愈多人往都會區集中生活，對居住需求自然愈來愈大，很難不引發都會區房價高漲。如果可以有計畫、系統性地透過地方創生，活絡在地經濟、增加就業機會，也許年輕人就可以留在家鄉生活，面對相對合理的房價負擔，都會區的房價也會因為需求不再增加，而緩步趨緩、不再飆漲。

也因此，他成立「台灣地方創生基金會」，並邀請國發會前主委陳美伶擔任董事長，希望透過基金會的輔導與協助，為台灣各地的鄉鎮市區發展出自己的在地特色產業，讓更多青年返鄉工作、回饋社會，藉此創造永續經濟，不再只有「離鄉背井到大都會找工作」一個人生選項。

侯友宜昨天的分享主題是新北市緊急防疫應變作為，他說自己是警察出身的40幾年公務員；平常的訓練就是危機處理，如何精準判斷與反應，再加上事先準備，才能妥善因應危機。回顧全國疫情緊繃期間，侯友宜強調防疫必須是中央與地方一條心，雖然當時新北市部分提出的意見（如普篩、民間買疫苗、強制戴口罩等）不被中央採納，但事後證明新北市是正確的。所以他也勉勵年輕朋友「重視公共議題，站出來勇於發聲，捍衛人民的權利。」

周俊吉則以目前企業最夯的「ESG」（環境、社會與治理）議題作為開場，強調企業不是以賺錢為唯一目的，而是要兼顧所有利害關係人權益，期許在場所有學生要以高標準自我期許，才能為自己的人生開創更多精彩可能。