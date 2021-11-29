著名軍用越野車「悍馬」(HMMWV)，將迎來油電混合版本，悍馬車的製造商 AM General 宣布，已經與英國國防技術集團 QinetiQ 達成戰略合作協議，從技術上進行軍用車的減碳轉型。

防衛部落格(Defense Blog)報導，悍馬車的全稱是「高機動性多用途輪式車輛」(High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle)，自80年代逐漸取代吉普車(JEEP)，成為具有代表性的軍用越野車，服役至今已超過40年。

AM General 與QinetiQ正在尋求悍馬車的電動化改造，期望它在未來的戰地環境仍然續活躍。該公司表示，團隊利用虛擬現實建模技術，先在電腦裡構建電動化悍馬車的結構部局，如何在對車輛干擾最小的情況下，加上QinetiQ提供的電力驅動系統。因此初期的改造車，仍然保留有原先的柴油主機，成為油電混合動車車。

設計團隊主要改造悍馬車的底盤與車架結構，由於電動機與電池的體積較小，因此幾乎沒有動到原先安裝引擎的車頭空間。混合動力系統將使車輛可應對更惡劣的地形，在電力推動時，幾乎是靜音行駛，發熱程度也降低，這對於車輛的行蹤也做到了相當大程度的掩護。

更重要的是，國防工業也必須加速淨零排放，油電混合動力車的燃料消耗量較傳統汽車降低30%，從而減少對化石燃料的使用，以及碳排放。

AM General首席技術長路德(Regis Luther) 表示：「將電力驅動技術應用到悍馬車上，是適應未來戰場的第一步。」