萬能科大教練吳奉晟（右）生日這天，球隊以5連勝替他慶生。（陳筱琳攝）

110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽29日結束，上季二級冠軍萬能科大95比45輕取本季一同升上一級的台灣大學，萬能開出5連勝紅盤，成為給教練吳奉晟一個難忘的生日禮物。

29日剛好是吳奉晟35歲生日，球員合力用一場勝利為他慶生，他笑說：「球員時期印象也有在輔大中美堂贏球慶生過，當教練後倒是第一次，而且又迎來5連勝，感謝球員！而且生涯我記得只要生日當天遇到比賽應該都是贏球，對手都不同。」

對於回到一級就在第一階段預賽登上戰績前段班，2連敗後打下5連勝，吳奉晟表示沒預期，「比較有把握是跟我們同樣從二級上來的台大，因為比較熟悉，至於中原以上的球隊，對上後希望一場一場來拚。

吳奉晟補充，或許球隊在二級這兩年的沉潛帶來幫助，「蹲下來是為了跳更高。」僅管打甲一對球隊仍陌生，但之前都有演練過場上狀況、情蒐小組也很認真，目標先不設遠，一樣以保級優先。

稍早中原大學60比66不敵文化大學，中原苦吞7連敗，是公開男一級第一階段預賽勝場數尚未開張的隊伍，文化大學則是3勝4敗。