新變種病毒Omicron來勢洶洶，引發市場疑慮，上周五因避險基金年度結帳與歐美感恩節假期過後，全球股市、商品等漲多資產呈現全面重挫。永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)自29日起募集，基金經理人林永祥指出，從2020年疫情爆發以來，每一波的疫情帶來的市場急速修正，都提供投資人低檔進場機會，林永祥提醒投資人，電動智能車投資題材不會受到短線行情修正影響長期成長趨勢，加上每年的第四季至隔年第一季受惠旺季行情與年節消費帶動，上漲機率高，投資人更要把握此波病毒帶來的危機入市進場機會。

林永祥說明，觀察近期歐洲新增感染人數及死亡人數比例，Omicron具備高傳染力、低致死率的特性，顯見現有疫苗覆蓋率應能持續提供保護力，加上輝瑞與默沙東等口服藥陸續上市，對Omicron變異病毒仍具重症防範效力，不至於引發醫療體系崩潰，此外，各國迅速封鎖邊界且積極加強疫苗施打與採購口服藥的情況下，在疫情逐漸流感化，研判Omicron病毒對全球經濟衝擊有限。

林永祥表示，在Omicron病毒不確定性下，預期各國央行可能延遲加息時間點，觀察美債殖利率曲線已逐漸趨平，同時長端利率甚至出現小幅倒掛走勢，預計明年GDP持續溫和增長，聯準會在明年升息的機率仍低，市場資金維持適度寬鬆，持續有利未來整體股市發展，美股及台股後市仍受惠資金行情，加上疫情短暫洗盤後，提供長線投資題材持續升溫的空間。

展望未來市場長期局勢，為對抗氣候變遷、減碳排，各國政府積極投入電動車產業趨勢不變，同時未來汽車智能化趨勢成形下，車用半導體、車用電子將迎來快速增長，根據Yole、Omdia等研調機構預估，汽車的電動智能化將帶動車用電子快速增長，車用半導體使用量增長10倍、車聯網感測器需求增加4倍、電力系統(電池、充電、儲能等)市場規模也將增漲10倍，據預估，2030年智能車市占率將高達88％，全球車輛自動駕駛趨勢下的智能車商機值得持續關注。

永豐投信指出，永豐智能車供應鏈ETF(00901)成份股百分之百鎖定智能車必要的4C產業供應鏈，包括：車用晶片(Chips)佔52.07％、車聯網(Connectivity)佔26.46％、充電系統(Charger)11.05％，及車用控制台(Center Console)佔10.41％等。

林永祥分析，從上周至今新變種病毒消息干擾影響，造成股價變化來看，指數漲多拉回反而能讓真正具有題材、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群，再度獲得買盤青睞，車輛智能化已成為各大車廠重要方向，台廠供應鏈接軌搶佔各大品牌車廠的供應鏈地位，更俱備長期成長性與發展紅利。