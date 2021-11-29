新能源車及高頻高速傳輸需求強勁，高技(5439)車用板及網通板訂單能見度已到明年第1季，高技執行副總經理李泰輝表示，明年新能源車看起來比較樂觀，預估佔公司整體營收比重可拉升到20%，隨著雲端網通及車用產品成長，明年業績可望比今年好。

高技今天舉行線上法說會，高技為利基型PCB廠，產品以少量多樣為主，主要終端應用包括新能源車、網通、電工及半導體，若以今年前3季來看，電工相關(IPC、工業自動化及電源供應器)產品佔比約45%，電動車相關等車用產品約15%，高頻雲端網通產品約佔30%，半導體相關約佔10%。

在車用方面，高技深耕厚銅製程與Power相關產品多年，目前車用相關產品包括：電動車與油電混和車相關之DC/AC Converter與Inverter、AC/DC Charger、兩者結合產品、BMS電池模組、電動摩托車等產品，由於高技車用板主要客戶台達電(2308)已是全球各大電動車廠主要供應商，讓身為台達電源PCB產品主要供應商的高技同步受惠，過去電動車相關厚銅板以4層居多，6層產品亦逐步增加中。

李泰輝表示，今年下半年開始電動車需求算比較確定，由於各國政府推動減碳及政策補貼，市調機構預估，明年全球電動車出貨數樂觀看1000萬台，過去以油電混合車為主，今年第4季到明年將有兩個純電動車量產，其中日本車廠今年底到明年初有第1個純電動車機種出貨，明年新能源車看起來比較樂觀，且生命週期可望達3到5年，預估明年車用產品佔比可望由今年的15%攀升至20%。

在雲端網通產品方面，高技過去產品多為100G，層數約12層到16層，24層板的400G產品自第4季開始陸續出貨，明年亦有幾個機種量產，李泰輝表示，客戶明年訂單已經下來，訂單能見度已達明年第1季，可望陸續搭配客戶進入量產。

至於電工及半導體方面，李泰輝表示，電工今年上半年維持之前水準，但第3季之後受客戶長短料影響放緩，預估明年佔比約40%，半導體因主要客戶產能用在既有產品，預估明年佔比與今年一樣約10%。

在資本支出方面，由於高技今年資本支出較大，預估明年回歸往年水準，約1億元上下。