人與人的相處，隨著越來越熟稔，對方的一個眼神，就能知道他想要表達的意思，不過也有一種人洞察力很強，身處在任何環境皆能眼觀四面耳聽八方，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，能一眼看穿人心，無論多小的細節都逃不過他們的眼睛。

天蠍座：

天蠍座的人心思敏感、細膩，很容易從一些小細節看透別人的想法，尤其是身邊的人，洞察力極強。這樣的天蠍座在與人交往時，一下子就能看出對方的人品，只不過他們不會將時間浪費在無關緊要的人身上，很多時候都是看透不說破，只有比較珍惜重視的人才會特別花心思去觀察和安撫。

水瓶座：

水瓶座的人沉穩內斂，心思藏很深，別人無法掌握他們真正的喜怒哀樂，不過他們卻有著強大的洞察力和第六感，能夠猜到別人的想法。因此只要水瓶座的人願意，對方的小心思在他們面前根本無法遮掩，尤其是自己身邊最親近的人，水瓶座更是瞭如指掌。

巨蟹座：

巨蟹座對於細節的掌控無微不至，加上洞察力強、直覺特別準，只要是自己珍惜重視的人有什麼反常的行為，都逃離不了他們的一雙法眼，三兩下就能猜到對方的心思。遇到事情時，也能透過任何蛛絲馬跡，將事件脈絡有條理的分析，而且拿捏得很準確。