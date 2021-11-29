「球爸」拉瓦爾鮑爾(LaVar Ball)最近開始吹捧他的三兒子了，黃蜂隊控衛「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)開季22場繳出19.4分、7.9籃板、8.0助攻，雖然距離MVP等級還差一大段，但是拉瓦爾看好老三能夠成為史上最年輕的MVP。

拉梅洛鮑爾現年才20歲，拉瓦爾告訴美媒TMZ說，拉梅洛將會在22歲之前拿下MVP，「我認為他能贏？不，我肯定他能贏。」不過要挑戰柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)這些大球星，拉梅洛這點表現顯然還不夠。拉瓦爾說：「除非拉梅洛打到總冠軍賽，否則他們不會給他MVP。你知道他需要什麼嗎？另一個球星，我兒子，而且我有很多！」

年度MVP票選是不看季後賽成績的，例行賽戰績則是相當重要，史上最年輕的MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在2011年獲獎，他當時22歲，場均25分、4.1籃板、7.7助攻，投籃命中率45%，公牛該季拿下62勝20敗。

黃蜂上個球季33勝39敗，本季13勝9敗。拉瓦爾認為只要找來他另一個兒子「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)就可以做到。朗佐鮑爾上個球季14.6分、4.8籃板、5.7助攻，本季投籃命中率41.5%是生涯新高。球家3兄弟之中，二哥李安吉羅鮑爾(LiAngelo Ball)是唯一沒打進NBA的，他目前在黃蜂隊G聯盟，拉瓦爾抱怨黃蜂隊不給機會。「球二哥」在G聯盟場均只有9.3分。