嘉義市垃圾焚化爐不燒事業廢棄物，商家委託清運業者代收運，市議員蔡榮豐29日質詢指出，嘉義縣不核發「入爐證明」，商家無法減免隨水費徵收的「清除處理費」，商家被剝兩層皮，市府表示，已向中央反映；縣環保局表示，事業廢棄物燒收量爆滿，不會再收新案。

蔡榮豐指出，水費裡會代徵收一般廢棄物清除費，營業商家委託專門業者收運處理，卻拿不到入爐證明，就不能申請退費，嘉義縣2017年4月起就不核發入爐證明，包括即將開幕的in89影城、新光三越、連鎖咖啡店等上百家商家受影響，市府要協助解決他們的困難。

不願具名的清運業者透露，代客戶處理事業廢棄物要先取得「入爐證明」，才能進場焚燒，進而申請水費減免，但已拿不到嘉義縣焚化爐的「入爐證明」，申請舊客戶的展延也下不來，今（30）日就有3、40個客戶的入爐證明到期，更不敢新接客戶，載到其他縣市又不敷成本，「有生意卻沒得做」。

嘉義縣環保局長張根穆表示，鹿草焚化爐優先處理產源在本縣的廢棄物，每日焚燒820噸廢棄物，其中35％約是287噸是事業廢棄物，縣內產生的事業廢物優先處理，有餘裕才收燒外縣市事業廢棄物，但目前燒的量已爆滿，不再收新案。

嘉義市長黃敏惠表示，事業廢棄物是全台的問題，已屢次向經濟部反映，請中央重視事業廢棄物去化的危機，全面性來處理。

嘉義市環保局長蕭令宜指出，事業廢棄物去化是全國性的問題，有持續請中央協助解決，嘉義市1天有約40噸事業廢棄物，已規畫以促參方式新建焚化爐，經費約40億，現在進入第2階段環評，預估最快2029年完工啟用，每天可燒500噸廢棄物。