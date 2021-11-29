狂夢藝術「在現地編創計畫-田中鎮階段性呈現」進入社區與在地居民共同認識家鄉土地。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

豆子劇團「過程戲劇ADHD小偵探營2.0計畫」。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

學界協助藝文團體媒合企業資源，國立中山大學第一屆「藝企公益藝術公益媒合支持計畫」吸引122項公益提案，競賽結果出爐，四項表演藝術、駐地創作類計畫拔得頭籌，分別獲得五萬元獎勵補助，有望將公益理念轉為實際行動。

獲選四個計劃分別為，豆子劇團「過程戲劇ADHD小偵探營2.0計畫」結合藝術教育和藝術治療，陪伴特殊障礙的小朋友體驗開心的戲劇課程，並學習良好的人際互動；張黛筠「聽見你我的心音」將透過影音拍攝工作坊的形式，帶領烏來泰雅部落的孩子訓練自我表達、情緒處理以及溝通能力，面對逆境中的壓力；狂夢藝術「在現地編創計畫-田中鎮階段性呈現」則是以田野調查和現地編創的方式，與在地居民共同認識家鄉土地；表演家合作社劇團「《藝啟合作》美濃地區校園巡演」則預計進入美濃兩所學校進行演出，同時透過與學生的對話及故事設計，協助偏鄉戲劇教育提升。

122個提案，北部團隊佔37％、中部21％、南部36％、東部6％。計畫執行場域超過五成在學校及社區據點，多數是以藝術教育、公益演出、駐地創作、社會關懷等形式。在藝術表現形態上，以表演藝術為主，佔53％；其次是視覺藝術，佔28％，而傳統藝術佔6％。

此次入選的計畫都有各自的特色專長，兼具藝術性與應用性，以及社會影響力。計畫執行方向多元，包含：公益演出、駐地創作、藝術教育或社會關懷等數個面向。

中山社會發展與實踐研究中心執行長楊靜利表示，「藝企合作」模式在台灣較為少見，中山扮演橋樑並結合企業資源，讓企業有更多實踐CSR的可能，也讓優秀的藝文團體被看見。

中山藝管所長謝榮峯表示，專案要能發揮「社會參與」效益，必須建立在藝文團隊與企業間的共識，才能發展出長期的夥伴關係。中山管理學院副院長郭瑞坤表示，據統計，企業最關注公益議題前五名依序為青年兒少、身心障礙、老人議題、急難救助與環境關懷，文化藝術排在第六，若將文化藝術的創造力和影響力和其他議題相結合，可創造更多重社會效益，也讓藝文團隊獲得實質助益。

計畫統籌、中山大社發中心資深經理陳志維表示，中山也將整合其他未入選藝術公益提案，提供給合作企業做為未來在公益活動發展的參考。未來也將進行獲選單位的成效追蹤及發表，建立「藝企公益生態系」，為台灣在藝術、公益與社會責任創造更多的可能。