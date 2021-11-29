據大陸央視新聞報導，內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部今天（11月29日）下午4點舉行的新聞發布會。官員表示，內蒙古滿洲里市於11月28日早8時，全面開展首輪大規模核酸檢測工作，至29日8時，首輪全員核酸檢測工作全面完成，共採集樣本17萬5554人份，檢測出陽性樣本60份。

滿洲里市已於今天（29日）早上8時開展第二輪大規模核酸檢測工作。為切實減少人員的流動和聚集，降低疫情傳播風險，此次全員核酸檢測採取在居民社區內採樣方式。目前，採樣工作正在有序開展。

★滿洲里通報8例病例 1人為小學生、5人為職業技術學院學生

11月28日12時至29日14時，內蒙古自治區滿洲里市新增本土確診病例8例，其中2例為無症狀感染者轉為確診病例。截至29日12時，滿洲里市現有本土確診病例28例，均在口岸醫療救治醫院隔離治療。

通報的8名病例中，1人為小學生，5人為職業技術學院學生。這些病例的疫調工作正在進行。截至今天（29日）14時，累計排查出確診病例的密接者1988人、次密接者728人。

下一步，滿洲里市將進一步加強疫調溯源工作力量，完善梳理疫調工作流程，提升疫調效率，確保在最短時間內將密接者、次密接者排查管控到位。

★滿洲里市各中小學校轉上網課 大學實行全封閉管理

這波新冠疫情，迄今已驗出6名學生確診，滿洲里市迅速下令，滿洲里市各中小學校、幼兒園已停課，從今天（29日）上午開始開展網路線上教學服務。

此外，內蒙古大學滿洲里學院、滿洲里俄語職業學院自11月28日16時起，對全校師生員工實行全封閉式管理，除校醫室診斷為必須外出就醫情況外，師生一律不得外出，外來車輛一律不得進入。目前學校的防控物資能夠滿足兩個月的疫情防控需要。

★內蒙古滿洲里已全面停航停運 各出入城卡口實施交通管制

內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部在今天（11月29日）16點舉行新聞發佈會，官員表示，自上週六（11月27日）起，滿洲里市航班、火車、長途汽車、計程車、城市公共交通已全面停航停運。各出入城關卡均已實施交通管制，實行24小時值守，各卡口和外圍卡點嚴查嚴控進出城人員和車輛，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，最大限度減少人員流動，形成「內防擴散、外防輸出」兩道屏障。

★內蒙古滿洲里市封控區 嚴格實行24小時封閉管理

滿洲里市官員表示，經內蒙古自治區新冠肺炎疫情防控指揮部醫療防控組批准，自11月28日起，將滿洲里市東山街道調整為高風險地區，將滿洲里市南區街道調整為中風險地區。已將滿城新世界B區、府欣小區A區兩個小區以及確診病例工作的伊利托貨場、鐵路裝卸一車間畫定為封控區域，滿洲里市其他區域畫定為管控區域。

封控區嚴格實行24小時封閉管理，確保兩個封控小區內人員「足不出戶」。其中，府欣小區A區共10棟樓，居住260戶660人，滿城新世界小區B區共38棟樓，居住1410戶3356人。運送生活物資及消毒殺菌人員均身著有效防護裝備，由小區門口執勤民警逐一詳細登記後，按規定路線投送，保障居民基本生活物資供應。

管控區全面落實「足不出區」措施。對全市管控區域小區進行24小時值守，開展查證、掃碼、測溫、登記等相關工作。全市所有小區和平房區均已採取硬隔離措施，只保留必要出入口。

截至目前，滿洲里市82個承包單位抽調人員2677人，各街道（鎮）和社區疫情防控人員534人，市公安局投入1608人，全市共投入社會管控力量4819人。

此外，除保障民生類經營場所外，電影院、KTV、洗浴、網吧全部關停，停止聚集性活動，嚴防人員聚集管控風險。加大對重點部位場所的監測，嚴密打擊囤積居奇、哄抬物價等活動，扎實摸排違法犯罪，從嚴從重打擊，疫情防控期間，全力維護社會治安秩序穩定。