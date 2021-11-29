針對台積電日前表示對光洋科近來高層人事紛擾的關切，新任光洋科董事長王炯棻29日以一封致台積電的公開信作出回應強調，光洋科不會因為一個人的異動而影響技術層面的穩定與發展，並確信光洋科在相對穩定的大股東台鋼集團進入經營後，將成為台積電穩定且值得信賴的供應鏈夥伴，希望雙方未來能更緊密的合作，為台灣半導體產業和循環經濟，創造更多的成長與榮景。

台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰日前發函給光洋科表示，光洋科長期為台積電提供銅管回收及先進靶材等服務，由馬堅勇帶領的技術團隊也正與公司進行多項技術合作，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案。

王炯棻強調，光洋科的大股東台鋼集團，在光洋科的發展上，除了提供資金，台鋼集團旗下富達航太也為光洋科代工鍜打，經過多年合作努力，光洋科已是一個成熟的技術團隊，如果有任何人宣稱因為一人的異動，就會影響到光洋科技術層面的穩定與發展，此絕非事實，相信身為執世界晶圓製造牛耳的台積電也是如此，更不可能與會因為一人異動而影響技術穩定與發展的光洋科長期合作。