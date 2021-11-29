來自英國的36歲好萊塢女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），自2003年於《神鬼奇航》系列電影中演出後，便成功打開知名度，粉絲遍及全球。而工作行程滿檔的她，原本即將為新電影《最後一個平安夜》進行宣傳，沒想到她接受媒體採訪時卻露出憔悴的神情並透露一家4口全染疫，讓所有人相當驚訝。

根據外國媒體《People》的報導，綺拉奈特莉近日接受媒體採訪時，意外透露自己染疫的消息，並透露自己其實已經接種過兩劑疫苗，沒想到還是突破性感染，而且除了她之外，連丈夫與兩名愛女也一同染疫，讓綺拉奈特莉感到相當洩氣，忍不住表示「我覺得自己很垃圾」，而目前她的身體雖逐漸康復，仍會感到不適，因此在採訪過程中，綺拉奈特莉還曾一度要求關閉攝影機，避免被拍到自己憔悴的模樣。

'I'm feeling pretty rubbish': Keira Knightley and her family contract Covid ahead of her new film Silent Night's release https://t.co/7Nmtxt54bI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2021

不過，綺拉奈特莉也說道，2名女兒雖然不幸染疫但經過治療後恢復情況良好，而老公詹姆斯萊頓（James Righton）則屬於無症狀感染，因此身體沒有出現任何不適的狀況，還開玩笑得向她炫耀「因為我是冷水游泳選手，妳不是」，讓綺拉奈特莉忍不住翻白眼，但也證明夫妻倆結婚8年感情依舊甜蜜的最好表現，羨煞不少粉絲，而綺拉奈特莉最後也不忘提醒大眾注意健康、小心防疫，才能避免與她發生類似的情況。