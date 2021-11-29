何蔚庭執導《青春弒戀》，希望觀眾能思考社會議題的正反面。（電影《青春弒戀》提供）

導演何蔚庭（右起）、演員陳庭妮、丁寧出席大同大學的大師講座。（風度影業提供）

台灣新創影視公司風度影業首部投資出品、長龢製作、何蔚庭執導的電影《青春弒戀》，找來林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演。其中林柏宏飾演的「郭明亮」，片中有場台北車站砍人的驚悚戲碼，拍出反社會人格、人性黑暗面爆發的失控行為，導演何蔚庭吐露，郭明亮的角色設定，確實有部分源於自己觀察2014年臺北捷運隨機殺人事件的鄭捷案，以及2018年多倫多汽車隨機撞人事件。

其實《青春弒戀》的劇本早早就在何蔚庭心中生成，直到拍完《幸福城市》後才又把這個故事拿出來，中間這幾年，類似的隨機傷人社會事件持續發生，「究竟為什麼會有這樣的人？過去好多年來，有好多這種行為都是跟恐怖份子搭在一起，可是這幾個事件卻都是個人所為。」從《台北星期天》到《幸福城市》，何蔚庭擅長聚焦個人故事，於是創造出林柏宏演繹的郭明亮角色。

電影《青春弒戀》正上映中，跑了多場映後座談，許多觀眾會問郭明亮是不是有精神病或自閉症？何蔚庭解釋說：「其實這些人都沒有，他們都很理智，多倫多事件主角被判刑，法官說他是有理性策畫、不是衝動，像這種角色都是有目的，他們也不是很窮困。」接著何蔚庭又舉月初發生的東京小丑電車殺人案為例，犯人因不想自殺，所以想透過死刑求死，應證這些犯人都非常理智和清楚，包括先前爆出的蔣姓紙雕設計師超商刺殺事件也是有前因後果。

何蔚庭進一步指出：「我想把這些議題攤開來看，這些事件很複雜，但也很簡單，大家都需要被關心、都需要被愛，但他們為什麼沒有被愛？是社會結構、家庭、誘惑、網路？」《青春弒戀》並沒有給出直接解答，而是拍出過程，除了犯罪本身，犯人心底黑暗面又是從何而來，是電影想傳遞給觀眾的信息。