行動短影音平台 TikTok 宣布與董氏基金會心理衛生中心、諮商心理師公會全國聯合會合作，於 11 月 26 日推出 #聽見我的聲音挑戰賽，邀請眾量級 CROWD、綸綸這一家、Musingxer 木星人、下巴妹妹、盲人菲妮、Sophia 老師等六位人氣創作者，共同呼籲社群重視心理健康問題，揮別網路霸凌，為社群帶來自信和正面力量！

對抗網路霸凌！用正能量面對現代心理挑戰

TikTok 致力創造友善的社群環境，此次與董氏基金會心理衛生中心（@jtfmh）和諮商心理師公會全國聯合會（@tcpu2010）合作，鼓勵社群站出來表達自己的心聲。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示：「網路與現代社會密不可分，隨著線上互動盛行，網路霸凌、憂鬱情緒、孤獨感隨之而生，維護心理健康自然成為現今社會一大挑戰。很高興能有機會參與 #聽見我的聲音 挑戰賽，透過不同社群平台和年輕族群更接近，一起用活動呼籲社會正視網路霸凌危機，並用正能量帶領社群做出行動。」

諮商心理師公會全國聯合會秘書長林上能也指出：「表達自己是心理健康的重要一環。藉由表達自己的心聲，人們能夠更正視自己感受，並接納自己，TikTok 透過活動、與知名創作者合作傳達為自己發聲的重要性，不只教育社群，更幫助社群更有自信，並為社會帶來正面影響。」

短影平台TikTok風行全球。（來源：TikTok-Pakistan-veto.jpg）

眾量級等六位人氣創作者響應反霸凌挑戰賽 鼓勵社群為自己發聲

TikTok #聽見我的聲音 挑戰賽即日起開跑，鼓勵社群拍攝影片，分享自己面對攻擊、恐懼等不平等對待的心路歷程，拍攝後標註 TikTok 安全便利貼帳號（@tiktoksafety_tw）和活動標籤 #聽見我的聲音，上傳至 TikTok 向社群們分享，讓所有人聽見自己的聲音。眾量級 CROWD（@crowd520）、綸綸這一家（@albee10230318）、Musingxer 木星人（＠musingxer）、下巴妹妹（@baby0620129）、盲人菲妮（@fanny85217）、Sophia 老師（@duckierifle）等知名創作者也響應挑戰賽，分享自己如何保持正面態度、向網路霸凌說不，建立互相尊重且友善的環境。

TikTok 近年來推動負評請走開、我想對你說等活動，邀請台韓混血人氣歌手 Bii 畢書盡 （@official_bii）、知名創作歌手李玉璽（@dinolee331）和人氣創作者黃氏兄弟（@huang_brothers）一起積極為反霸凌發聲。TikTok 更提供用戶社群互動的管理工具，讓用戶設定隱私權限、管理評論，以打造友善的創作平台。

更多相關資源

https://www.tiktok.com/safety/zh-tw/community-controls/

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