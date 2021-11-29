大陸文化大革命時，批鬥劉少奇的大字報。(本報系檔案照)

中共六中全會11日閉幕，16日拜習會後，第三分歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文3萬6千多字在同一天發布，內容大部分不出專家所料，將習近平推至權力最高峰。政治大學東亞研究所所長王信賢分析，決議文從公布時間、部分細節脈絡，甚至台灣部分，都有重要的時代意義。

●營造中美關係穩定 建護欄

王信賢受訪指出，從六中閉幕到5天後公布決議全文，一是間隔時間很短，二是選在拜習會之後公布，當晚央視新聞聯播延長到大概70分鐘，第一則40分鐘播這個決議文，第二則才是拜習會。這中間的聯繫讓他蠻感興趣。

他的推測是，這個決議文涉及到對外部分，比如「百年未有之大變局」這些部分，相對和緩，都沒有點名美中之間怎麼樣，這個跟之前他預期蠻像的， 二十大之前，內外都要維穩，也沒有什麼「戰狼外交」，拜習會習近平打招呼時也稱拜登「老朋友」。習要營造出來的是，美中關係是比較穩定的狀態，雖然後來新華社發的新聞稿跟美國稍有落差，但想營造的，就是美中之間已達成協議，要形成一道防火牆或者是護欄。

●習篇幅過半 僅有毛習稱核心

王信賢指出，這3萬6千多字決議文重點，其實是為了樹立正確的黨史觀，習近平一直在提，也跟今年7月1日中共百年大慶還有紀念辛亥革命100周年蠻接近，沒有太大的意外。從結構來看，前三部分是毛鄧江胡時期，篇幅只占9千6百多字，可是在第4部分，中國社會主義新時代的改革，就是習時代，總共1萬9千多字。

當然決議文內容有說明，前3個階段，在第一個決議文跟第二個歷史決議文裡面都提過了，還有在改革開放紀念10周年、20周年、30周年、40周年大致上也都提了，所以這裡只簡要去提。但這麼重要的歷史決議文，習近平還是把屬於他的文字，占到全文逾50％，超過前3個時期兩倍，從這個角度看，習近平還是在彰顯自己政績。

王信賢強調，決議文全文習近平出現23次、毛澤東18次、鄧小平6次，江、胡各一次。當然有意義，這種重要文件，全部都是算過的。另一個是提到「核心」，在中共裡頭非常非常重要，過去以來，毛是核心、鄧是核心、江是核心、胡不是，習是，可是這個決議文的「核心」，只有毛跟習兩個人，而且毛只出現1次，習7次。通常都會講「以誰為代表的中國共產黨人」，所以真正的核心，就是權力定於一尊，習提了7次，表示在這百年歷史裡，他最重要。這還是在烘托習本身的歷史地位，概無異議。

王信賢說，再來就是，提到百年奮鬥的意義，在於改變中國人民的命運，過去一直在講。另外一部分是，習近平一直想要成為馬克思主義真正的繼承者，提到馬克思主義中國化，帶給馬克思主義強大的生命力，那一段又重新提了資本主義跟社會主義兩個意識形態的問題。很重要在於，1989年到1991年很多東歐共產國家垮台，1991年蘇聯解體。很多人說共產主義被丟入歷史灰燼，或者福山講的《歷史之終結與最後一人》，意思就是資本主義大獲全勝。

決議文的意思是說，今天中共把中國變成全球第二大經濟體，重新帶給馬克思主義一種生命力，馬克思主義並沒有消亡，是中國重新把它給中國化，提供現實的意義。

●正視文革是災難 禍首是四人幫非毛

王信賢分析，決議文第四個部分是講影響世界歷史，為開發中國家提供一種新的方案，提供一種解決的路徑、一種中國方案、中國模式和典範，從它的角度來看，這個才能夠真正完全確立習近平他的地位，因為他提供一種新的民主方案，這個東西是習近平在中共取得聯合國合法席位50周年講到的，民主不是個別國家的專利，是各國人民的權利，他提供一種新的中國道路和制度或者是中國價值給其他國家參考。

王信賢認為，決議文中跟他所想的差異，稍有點出入，就是關於毛澤東跟文革、大躍進的這個部份。過去大家一直講「兩個互不否定」，其實在最近這幾個月，習近平或者是相關黨內文件都一直在提，文革本身，過去講的是「錯誤」，後來變成「艱難探索」。 回到這個決議上看，甚至講的是「災難」，「反右」、「大躍進」的這些錯誤。提到的是對毛澤東的評價，說毛澤東「錯誤的估計」，也同意第二個決議面對毛澤東跟對毛澤東思想的評價。他稍微有點驚訝。

可是再看它講文革，講的是四人幫運用毛澤東「錯誤的估計」帶來了災難，還是很有技巧地區分開來，就是毛澤東對黨內外形勢的「錯誤估計」，但是真正是四人幫居心叵測，運用毛澤東他個人認識的錯誤導致這麼大的災難。