金門大學國際暨大陸事務學系系主任劉佩怡。(摘自該校系官網)

「紀念辛亥革命110週年大會」2021年10月9日在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平率眾政治局常委出席大會。（新華社）

中共百年歷史決議16日公布，在涉及台灣的部分，學者分析，可看出中共想要完成國家統一的明確目標感，將統一提升為歷史任務，賦予極高的道德性，與中共自身的歷史地位緊密相連，但也帶有對內喊話意味，研判未來大陸在軍事外交上，會施加更大壓力。此外，該歷史決議提及國民黨，多為負面敘述，學者認為，這是中共自己所需的敘事，目的是為強化其政權合法性。

新華社11月16日公布《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，在涉台部分指出：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。我們推動實現一九四九年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。黨秉持『兩岸一家親』理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠及廣大台胞的政策，加強兩岸經濟文化交流合作。二O一六年以來，台灣當局加緊進行『台獨』分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。」

● 對內喊話意味 不能拖也不能急

台大政治系教授、國民黨前大陸事務部主任左正東受訪指出，決議文將台灣問題提升到「歷史任務」的新高度。他解釋，在大陸建政初期，對香港有所謂「長期打算充分利用」的說法，不急著收回香港。對於解放台灣，在八二三炮戰後的做法也有相似的味道；而此次將統一提升為歷史任務，賦予極高的道德性，將之和中共本身的歷史地位緊密相連。

不過左正東也指出，最後一句強調統一的「時與勢始終站在大陸那邊」，好像要告訴中共黨員，統一不必操之過急。有對內喊話的意味，頗符合大陸學者對統一的長期看法，也就是不能操之過急，也不能拖得太久。他強調，「歷史任務」與「時與勢在大陸」這兩句話，必須合併平衡閱讀。

左正東也注意到，通篇歷史決議文中，沒有提到「和平統一」字眼，他認為，這是大陸過去一段時間對台政策表述的特點，隱含不排除武力統一，但也並未改變以和平統一為主的主要方針。此外，歷史決議將2016年之前，稱之為秉持兩岸一家親理念，推動兩岸關係和平發展；2016年之後，則是台灣當局推動台獨，嚴重衝擊兩岸關係和平發展。他認為這代表對大陸而言，和平發展仍是兩岸關係的理想狀態，只是2016年後受到破壞。

●統一入決議文具歷史意義 精準打擊台獨

政治大學東亞所所長王信賢指出，解讀決議文有關台灣部分，可看出台灣問題很重要，但一時之間沒辦法提出比較好的對策，重點在於台灣背後有美國，是美中競爭最前沿，能講的東西不是太多，包括提到馬習會、對台的一些優惠政策，大概就是「兩岸一家親」，看得出來最重要的還是反獨。這個階段，台灣問題既然解決不了，那就「反獨」優先，把台獨跟一般民眾分開來，區隔對待，精準打擊台獨。從近期新聞熱點來看，包括訂「台獨專法」、公布台獨頑固分子清單等，都是透過國台辦以旗下媒體或書面回應「自問自答」，表示官方要主動釋放這些訊息。

關於決議文未如有些人預測，把「統一台灣」提上時程。王信賢認為，「解決台灣問題，祖國完全統一」這幾個字，現階段基本上幾乎變成發語詞，這次決議文也一樣，現在中國大陸官員或涉台智庫學者都講這個東西。把「一國兩制」、「祖國統一」放進決議文，有歷史意義在。相較於前兩個決議文，第一個決議文沒有涉台問題，第二個決議文主要是面向黨內部分，第三個決議文把台灣放進來中國整個發展進程。

王信賢強調，過去兩岸關係、台灣問題可能是大陸要解決的好多問題之一。可是一旦放進決議文裡，就有其歷史意義在，放進習近平的「新征程」裡，可能就要隨著他接下來2035年、2049年的規畫走。

●明確目標感 軍事外交持續施壓

金門大學國際暨大陸事務學系系主任劉佩怡表示，歷史決議文中，看出中共對於實現統一台灣，有著明確的目標感，也說明兩岸和平、合作發展，仍值得期待。

不過劉佩怡也認為，決議文中對於反獨仍然措辭強硬，可以預期未來北京在兩岸議題上不會有太大讓步，會在軍事、外交上，對台灣施加更大壓力。

劉佩怡表示，在美中對抗情況下，中共為降低台灣在中美間扮演過於積極的角色，會對台灣施加更大的威嚇；由於中國大陸總體實力不斷增強，台灣應該思考美中台三角關係下的各種可能性，與應有的因應方案，他強調，「應該思考以和平、避戰為目標的戰略構想，觸發兩岸和平往來的新契機」。

●醜化國民黨 為強化政權合法性

歷史決議文中，幾次提到國民黨，不過都在1949年中共建政前，譬如「南昌起義打響武裝反抗國民黨反動派的第一槍」、中共「推進並幫助國民黨改組和國民革命軍建立」、「1927年國民黨內反動集團叛變革命，殘酷屠殺共產黨人和革命人民」、「黨在國民黨統治下的白區也發展了黨和其他革命組織，開展了群眾革命鬥爭」等等。

「國民黨人是無法認同這樣的說法！」左正東直言，這些敘述都較為負面，他提到，在2016年中共95周年黨慶的習近平講話，就曾將國民黨用「反動派」稱之。他認為，從中共的角度來看，這是中共取得政權合法性的基礎，完全是基於中共自己的敘事需要，也類似於民進黨對戰後台灣的敘事，對肯定國民黨的貢獻極為吝嗇，也是基於同樣的需要。

不過左正東強調，歷史洪流，如江河之盛，豈能用三言兩語的是非對錯簡化，「我們需要正視歷史，更需要用開闊的胸襟，面對歷史遺留的種種傷痕，才能找到團結與前進的力量。」

展望未來的國共兩黨互動，左正東認為，兩岸互動往往需要較長的醞釀和準備，朱立倫當選主席以來，國共雙方有賀電往來，一些民間智庫活動上的雙方互動，也略有增加。