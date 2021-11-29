台中市環保局推動社區環境教育，對抗廢棄物危機，打造循環經濟；今年台中市北區太平國小與錦平社區攜手合作，以廢食用油製作環保肥皂，並參加環保署「環保小學堂推廣計畫」，獲環保績優社區，錦平社區發展協會理事長游金隆說，民眾與學童為地球永續發展盡心力，落實環保理念。

錦平社區發展協會理事長游金隆表示，每個月向一中商圈攤商，取得回鍋油，蒐集廢食用油後製作肥皂，每個月可幫商圈店家、攤商消耗掉144公升廢食用油，學童及社區民眾齊心製作近300塊環保皂，甚至肥皂模具也是資源回收的塑膠杯座，落實循環經濟。

錦平社區發展協會與太平國小攜手合作，取得附近商圈攤販的炸物回收油，利用學校晨間時間在協會指導下製作，期間製造的肥皂，則放置學校洗手檯或大坑風景區的公廁洗手檯使用，節省了清潔用品的開銷也能夠完全分解於大自然。

游金隆說，今年因新冠肺炎疫情影響，原辦理環境教育活動人數從3000人降至1000人，包含外界觀摩學習團體及社區民眾，但參訪逐一取消，於是主動出擊到台中科技大學及15個區里，最遠至和平區南勢里宣導。

游金隆指出，現代人外食方便，尤其油炸食品是最常見的食物，若回鍋油被賣給其它餐飲業者，有可能進到消費者腹中，造成人體健康危害，若直接倒進水溝，更對環境造成莫大的傷害，將回鍋油收集起來，製作肥皂重新利用，既環保又實用。