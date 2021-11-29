太陽光電是政府目前推動綠色能源的重要政策，隨著太陽光電電廠持續增加，為保障20年穩定營運收益與安全，需要專業的維運服務。進金生能源服務股份有限公司(進能服)通過德國萊茵新版TÜV太陽光電維運服務認證，在今天(29日)舉行授證儀式，正式取得台灣最高的二星評級。

德國萊因TÜV是國際知名的權威檢測認證機構，於2014年和2018年先後推出兩版針對太陽光電維運服務商認證的技術規範，新版規範融合了資產管理的實務經驗，是針對維運服務商管理體系的權威指導規範，可以有效驗證及提升維運服務商的管理水準。

有別於一般太陽光電電廠維運服務簽約後，僅按時巡檢保養，而所列工項、技術水準是否到位無從判定。進能服為將維運服務流程標準化與國際化，因此展開與德國萊因的認證與顧問合作。歷時一年，於2021年9月通過TÜV從7個維度、30個評估項、超過100個評估細項的嚴格檢視。

進能服指出，2009年投入太陽光電產業至今，累積電廠建置量超過200MW，並提供監控及維運服務，已通過ISO9001 ／ 14001 ／ 45001認證。公司的願景是成為一個整合多種再生能源、儲能設備，以及提供智慧電網相關服務的綠電企業。董事長黃舉昇說：「使用綠色潔淨的能源是未來大勢所趨，進金生的設立就是以綠色能源為本，在這個基礎上，進金生全體同仁將努力創造業主、公司和社會三贏的美好未來。」