總統蔡英文「論文門」出現最新進展。美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）26日接獲英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）判決文，表示倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士論文口試委員及口試報告。對此，正遭通緝的資深媒體人彭文正直言，接下來論文門追查團隊，將向英國倫敦政經學院提出民、刑事的求償，自己和法律團隊將在未來時機成熟後飛往倫敦，召開國際記者會向世界公告此事。

日前，旅美學者林環牆指出，LSE法律團隊在去年提供2個博士口試委員的名單給台灣的法務部，倫敦大學卻反向以「保護個人隱私」為由不敢公開這些資訊，根本是兩相矛盾。

彭文正28日在其所主持節目「政經關不了」指出，論文門案歷時2年半的調查，整起案件終於有一個初步圓滿的成果，他相信英國法院的法官開始理解到，這不是一起茶壺內的風暴，而是國際性的醜聞。他指出，該判決是由英國行政法院於11月26日所做出的判決，正式告知英國倫敦政經學院(LSE)沒有任何有關蔡英文博士口試的相關資料。

彭文正質疑，蔡英文號稱在英國倫敦大學拿到法律博士，並由倫敦大學頒贈學位，但是，不論如何，她絕不可能在英國倫敦政經學院沒有留下任何有關博士口試的資料，且該判決文還指出，英國倫敦大學紀錄僅顯示蔡英文有活動紀錄，並未有任何博士口試的相關資料，這代表什麼？代表這場博士口試從未發生過，蔡英文難道不該向全台灣2300萬人民道歉嗎？

彭文正強調，這份判決只是剛開始，接下來論文門追查團隊，將向英國倫敦政經學院提出民、刑事的求償，法律顧問團隊將在未來時機成熟後飛往倫敦，自己也將赴英國協助相關事宜，並在條件許可下，在倫敦召開國際記者會向世界公告此事。