新冠變異病毒Omicron來勢洶洶，還讓WHO專家緊急開會！醫師姜冠宇在臉書表示，Omicron可不是Delta plus的後裔，按照新冠病毒變異族譜，它與之前變異株完全不相干，比較像是「在免疫有缺陷的病患身上，因為長時間的病毒複製而變異出來的」。他並預言明年的2個疫情指標，一是疫苗未完成接種率（反指標），第二是長者第3劑覆蓋率（安全指標），說到底疫苗還是要打好打滿。

姜冠宇說，之前《美國醫學會雜誌（JAMA）》就說過，如果免疫力差的病患身上病毒量長期都不會減退，可要警覺了。因為比起正常人從感染初期到痊癒都是「同一種病毒」，免疫低下病患經過100天後， 身上可以驗出4種不同亞型病毒。只是之前隨機突變的病毒大多都是三腳貓，很少有機會可以蓋過主要流行株，像Delta Plus就沒有做到，除非符合以下3點：提高傳播能力；逃避我們的疫苗（突破性感染）或感染引起的免疫（即重複感染）；或增加疾病嚴重程度（住院或死亡）。目前看來，Omicron做到了第一點。等到累積病例更多，自然就會驗證第2點和第3點是否真的對我們有威脅。現在只能說有潛力，過2、3周就見真章。

值得一提的是，Omicron號稱棘蛋白有32點突變，而Delta是9點突變，但是妙的是32點棘蛋白變異中有9點與Alpha、Beta、Gama、Delta有相同功能的變異，然後再加碼多7點與逃避中和抗體相關和增加傳染力的變異。

姜冠宇說，根據美國CDC之前的資料，和疾病模型學家Weiland指出，如果說Alpha變異株的傳播力比2020年原始株增加50％，Delta傳播力是增加70至100％，那麼這隻Omicron變異株，則粗估增加了500％！這無疑對於又一波發展起來的歐洲疫情是雪上加霜。

「2022年的2個疫情指標，第一是疫苗未完成接種率（反指標），第二是長者第3劑覆蓋率（安全指標）！」姜冠宇說，上述2項是社區基本的抵禦能力，也至少能夠抗重症與降低傳播幅度，適用於任何一種疫苗。明年挑戰病毒共存的邊境防疫國家，重點並非防疫旅館量能，而仍然是疫苗接種比率。他重申，任何認為疫苗無效、陰謀的論述，都是不正確的；當Omicron可能來自家庭中免疫功能低下宿主的突變，顯見更要接種疫苗，這都是在為這些人建立社區保護，不僅僅是為了他們，也是為了我們所有人。