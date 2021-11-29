南非變種病毐來勢兇兇，安聯投信台股團隊表示，市場對聯準會可能提前升息的預期、反覆的疫情，使得短線內漲多的大盤，再次面臨修正壓力。

在非電子族群方面，市場對於升息的預期，有助於提高對金融股的吸引力，此外經濟解封及優於預期的第三季財報也是近來航空股走高的主要原因。

在電子股部分，安聯投信台股團隊表示，近期漲多的IC設計雖面臨獲利了結賣壓與回檔，但仍是盤面主流；持續受惠於缺貨的載板、資料中心相關，晶圓代工與第三季財報亮眼的PC與VGA族群等，也各有表現。

安聯投信台股團隊表示，隨著雜音鈍化，台股近來進入作夢行情，但也因短線漲多、盤勢變得較為被動。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近來美國再提對中國實體清單、新型變種病毒也引發市場對復甦期待的警戒，相關因素與雜音雖短線上會對市場帶來壓抑，但因基本面向上趨勢未變，建議先以多方技術面整理看待。