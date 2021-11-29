除了圖書館，許多學生也會在速食店、咖啡廳念書，反而讓想用餐的人沒有位置，或聊天遭白眼的狀況。就有網友看不下去提出疑問，「路易莎跟圖書館真的都不硬起來嗎？」貼文爆共鳴，「搞得好像我在圖書館喝咖啡」、「咖啡廳佔位子的人真的很多」。對此路易莎也回應，希望顧客間也能尊重彼此需求，愛惜難得的場域空間。

一名網友昨(28日)在Dcard發文表示，針對圖書館、咖啡廳有許多有看書需求的人常常不在位置很久，甚至離開了還卡位，這樣的佔位亂象讓他實在忍無可忍，直言「路易莎跟圖書館真的都不硬起來嗎？」

貼文一出引發網友討論，讓許多人也有同感，「超自私，在路易莎可能都吃喝完了佔位置的人，還沒回來」、「咖啡廳佔位子的人真的很多，明明都有附置物籃，但都要用書包佔一個位置不知道是怎樣」，還延伸出台灣許多餐廳變圖書館的問題，讓許多人感到困擾，「路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡」、「之前跟朋友去路易莎聊天，裡面讀書的人還去讓店員叫我們閉嘴，不過店員沒有來，真是愛他」。

三立新聞網報導，對此路易莎咖啡回應：「全方位生活門市期待提供消費者飲食、閱讀、交流、工作的場域，並藉由桌型、插座設置區塊、或包廂，盡量區隔消費者使用需求，希望顧客間也能尊重彼此需求，愛惜難得的場域空間。」「咖啡館文化與氛圍，除了有良好的場域，也需靠消費者多方共識去形塑，且靠近學區、住宅區或商辦之門市的消費族群面貌各異，各門市會依現場情形彈性管理，並以柔性勸導為主。」